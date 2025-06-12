30-річний Богдан Кріль загинув 8 травня 2022 року в Маріуполі

Частину вул. Тролейбусної перейменують на честь лідера львівських футбольних фанатів Богдана Кріль, який загинув у бою за Маріуполь у травні 2022 року. Відповідне рішення ухвалили на сесії Львівської міської ради в четвер, 12 червня.

Йдеться про ділянку вул. Тролейбусної в межах вул. Рубчака. Богдан Кріль народився у Львові і мешкав у одному з будинків на цій вулиці. Він навчався у Ліцеї №2, здобув вищу освіту на кафедрі політології філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка. Згодом закінчив військову кафедру при Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

У студентські роки був активним членом патріотичного руху Львова та одним із лідерів фанатського руху футбольної команди «Карпати». У 2019 році вступив на військову службу до Національної гвардії, виконував бойові завдання у складі Окремого загону спеціального призначення. У травні 2022 року боронив Маріуполь у складі підрозділу ОЗСП «Азов».

5 травня 2022 року в бункер комбінату «Азовсталь», де перебував Богдан Кріль, впала бомба, але не розірвалася. Він загинув 8 травня від влучання авіабомби. Нагороджений посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня та відзнакою «Почесний знак Святого Юрія».