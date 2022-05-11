На фото Богдан Кріль, відомий у Львові як «Бодя Пірат»

У бою за Маріуполь загинув один з лідерів фанатського руху Львова Богдан Кріль. Він був представником групи футбольних фанатів львівських «Карпат» – «Pride». Про смерть Богдана Кріля повідомили у Facebook «Ультрас Карпати Львів», а також на сторінці футбольного клубу «Карпати» у середу, 11 травня.

«В бою за Маріуполь загинув один з лідерів фанатського руху Карпат, представник колективу «Pride», Богдан Кріль, відомий як «Бодя Пірат». Вічна слава Герою України! Не забудемо, не пробачимо!», – йдеться у повідомленні ультрасів.

Деталей загибелі Богдана Кріля не розголошують.