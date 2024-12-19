Вул. Наукова розташована у Франківському районі та сполучає вул. Стрийську з вул. Кульпарківською

У Львові обговорюють можливість перейменування вул. Наукової на честь науковця-фізика Ігоря Юхновського. Міський голова Андрій Садовий закликав депутатів винести цю пропозицію на обговорення мешканців. Крім цього, вул. Малинову пропонують назвати на честь правника Рафала Лемкіна. Про це під час пленарного засідання у четвер, 19 грудня, повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

За його словами, у липні на честь Ігоря Юхновського Львівська ОВА одноосібно перейменувала вул. Буйка. Утім, після обговорення вул. Буйка пропонують назвати на честь наймолодшого Героя України Павла Думанського. Натомість на честь відомого фізика пропонують назвати вул. Наукову. Міський голова Андрій Садовий зазначив, що символічно перейменувати саме цю вулицю, адже 2025 рік у Львові поголосили роком Ігоря Юхновського.

Крім цього, місто пропонує назвати одну з вулиць на честь Рафала Лемкіна – польського та американського науковця, правника єврейського походження, автора терміну «геноцид». Він навчався у Львові і жив у районі вул. Замарстинівської, тому на його честь пропонують перейменувати вул. Малинову, що сполучає вул. Циганівку і Замарcтинівську.

Також, депутати підтримали затверджене раніше Львівською ОВА перейменування вул. Таманської на вул. Дарії Гусак, вул. Волощака на вул. Миколи Арсенича, а вул. Татарбунарської – на Петра Франка.

Нагадаємо, у листопаді вул. Технічну, що сполучає головний корпус НУ «Львівська політехніка» та парк імені Івана Франка, перейменували на честь мовознавиці, наукової діячки Ірини Фаріон.