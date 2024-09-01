Таблицю відкрили на фасаді Інституту, де академік пропрацював 30 років

У неділю, 1 вересня, у Львові на фасаді Інституту фізики конденсованих систем відкрили меморіальну таблицю науковцю Ігорю Юхновському, якому сьогодні мало б виповнитися 99 років. Про це повідомляє пресслужба міськради Львова.

Під час урочистостей міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що наступний, 2025 рік, у Львові буде роком Ігоря Юхновському. У 2025 році відзначатиметься 100-річчя науковця, тож у Львові створили організаційний комітет для відзначення ювілею. Вже відбулося перше засідання оргкомітету.

«Разом із оргкомітетом повідомляємо, що наступного року плануємо провести у Львові три форуми на теми, яким Ігор Юхновський присвятив своє життя: фізика, економіка, політика», – сказав Андрій Садовий.

До оргкомітету з відзначення 100-річчя Ігоря Юхновського увійшли:

Андрій Садовий, міський голова Львова, голова організаційного комітету;

Назар Трохимчук, позаштатний радник міського голови, секретар організаційного комітету;

Антон Дробович, голова Українського інституту національної памʼяті;

Отець доктор Богдан Прах, віцепрезидент Українського католицького університету;

Володимир Мельник, ректор Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор;

Юрій Бобало, ректор Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор;

Тарас Брик, директор Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор;

Олесь Іванків, заступник директора з наукової роботи Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України, кандидат фізико-математичних наук;

Ігор Мриглод, головний науковий співробітник Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України, академік Національної академії наук України;

Віталій Мельничук, народний депутат України І скликання, віцепрезидент Асоціації народних депутатів України;

Тарас Стецьків, народний депутат України I-IV, VI скликань

Роман Безсмертний, народний депутат України II-V скликань, кандидат політичних наук;

Омелян Ощудляк, журналіст, сценарист, засновник Young&Hungry Productions;

Євген Бойко, директор департаменту «Адміністрація міського голови»;

Остап Процик, позаштатний радник міського голови Львова;

Любомир Зубач, заступник міського голови Львова з містобудування.

Ігор Рафаїлович Юхновський (01.09.1925 – 26.03.2024) – український фізик-теоретик, академік Національної академії наук України, організатор і перший директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України, політик, Герой України.

Ігор Юхновський розробив оригінальні й потужні методи теоретичних досліджень систем взаємодіяльних частинок, зокрема, метод зміщень і колективних змінних, що дозволили розв'язати серію принципових проблем фізики конденсованої речовини.

1990 року Ігоря Юхновського обрано депутатом Верховної Ради України. У парламенті очолював опозицію як Голова Народної Ради. 1991 року був кандидатом у Президенти України.

Протягом грудня 1999 – березня 2002 був головою Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України.

У червні 2006 року постановою Кабінету Міністрів України Ігоря Юхновського призначено в. о. голови Українського інституту національної пам'яті.

Також Ігор Юхновський був одним із засновників та учасником (з 2011 року) ініціативної групи «Першого грудня».

У 2016 році, з нагоди 760-річчя Львова, Ігорю Юхновському було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Львова».