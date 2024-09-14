Деталей щодо виробництва 155-мм снарядів Камишін не розповів

Україна почала власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Про це повідомив колишній міністр стратегічних галузей промисловості та радник президента Олександр Камишін в інтерв’ю Nettavisen, опублікованому 13 вересня.

«Я не можу багато сказати, але ми почали власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів», – повідомив Олександр Камишін.

Жодних деталей щодо виробництва радник президента не розповів, проте заявив, що за його перебування на посаді міністра стратегічних галузей промисловості Україна змогла вдвічі наростити виробництво оборонної техніки. Крім того, посадовець відмовився розповідати про ракету-дрон «Паляниця», про застосування якої 24 серпня повідомив Володимир Зеленський.

«Тепер у нас є цілий ряд продуктів, які можуть досягти цілі в 2000 кілометрів на територію Росії», – сказав Камишін, відповідаючи на запитання про «Паляницю».

Зазначимо, у березні The Washington Post повідомила, що Україна розпочне власне виробництво снарядів не раніше другої половини 2024 року. Виробництво боєприпасів за стандартами НАТО активізується на тлі критичної нестачі західної допомоги.

23 серпня норвезький уряд надав Україні ліцензію на виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів коштом Осло. Так країна дозволила швидше виробляти боєприпаси за норвезькою технологією.

Нагадаємо, 27 серпня Володимир Зеленський повідомив про випробування першої балістичної ракети власного виробництва. Як і щодо «Паляниці», деталі озброєння не оприлюднюються – втім, Зеленський повідомив, що розповів про неї для того, щоб суспільство оцінило роботу працівників української оборонної сфери.