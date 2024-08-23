Виробництво снарядів профінансує уряд Норвегії

Норвегія надала Україні ліцензію на виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів та оголосила, що профінансує це виробництво. Про це у п’ятницю, 23 серпня, повідомили у пресслужбі норвезького уряду.

Так, норвезька компанія Nammo уклала з Україною угоду, яка буде сприяти налагодженню ліцензійного виробництва боєприпасів українською оборонною компанією. Назву компанії у пресслужбі уряду Норвегії не уточнили.

«Україна має велику потребу в артилерійських боєприпасах, щоб мати можливість протистояти наступальній війні Росії. Наш уряд вжив ряд заходів для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів у Норвегії. Водночас ми бачимо, що важливо зміцнити здатність українців виробляти сучасні артилерійські боєприпаси в Україні», – повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьорре.

Зазначається, що Норвегія профінансує проєкт з виробництва боєприпасів українською компанією. Норвезький уряд звернув увагу, що ліцензійне виробництво в оборонній промисловості стосується виробництва військової техніки та технологій на основі ліцензій іноземних постачальників оборонної промисловості. Це дозволяє забезпечити доступ до передових оборонних технологій без необхідності розробляти все самостійно, що економить час і кошти для національної оборонної промисловості.

Нагадаємо, 12 липня уряд Норвегії оголосив про виділення додаткового фінансування у розмірі приблизно 93 млн доларів на протиповітряну оборону України. За виділені кошти придбають ППО IRIS-T, а також забезпечать їхній ремонт та технічне обслуговування.