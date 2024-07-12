Восени Норвегія та Німеччина нададуть Україні батарею IRIS-T

Уряд Норвегії виділить додатковий один мільярд норвезьких крон (близько 93 млн доларів за курсом НБУ) на протиповітряну оборону в Україні, повідомила пресслужба уряду в четвер, 11 липня.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре [Jonas Gahr Støre] повідомив, що восени Норвегія разом із Німеччиною передасть Україні повну зенітну батарею IRIS-T.

«Українцям потрібно більше протиповітряної оборони, щоб захистити населення від російських бомб і ракет. Жорстокі напади, які ми спостерігали упродовж минулого тижня, показують, чому українцям так важливо бути захищеними від російських повітряних атак», – сказав Стьоре.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде [Espen Barth Eide] зазначив, що підтримка протиповітряної оборони довгий час була однією з найбільш пріоритетних потреб України.

Зазначається, що виділені кошти є частиною програми Нансена – норвезької цивільної та військової програми підтримки України на суму 75 млрд норвезьких крон (приблизно 5,7 млрд доларів США за курсом НБУ) на період 2023–2027 років.

На додаток до збільшення норвезького внеску в німецьку ініціативу з протиповітряної оборони, уряд Норвегії виділить гроші на ремонт і технічне обслуговування засобів протиповітряної оборони для України.

Нагадаємо, нещодавно Норвегія заявила, що передасть на потреби України шість винищувачів F-16. Перші з них передадуть вже цього року.