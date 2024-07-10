З 22 наявних бортів у Норвегії у бойовому стані лише шість

Влада Норвегії вирішила передати Україні шість винищувачів F-16. Перші з них передадуть вже цього року заявив на саміті НАТО у середу, 10 липня, прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре, якого цитує його пресслужба.

За його словами, здатність України захищатися від атак з повітря має вирішальне значення для її оборони від Росії.

«Здатність України захищатися від атак з повітря є надзвичайно важливою в її оборонній боротьбі з Росією. Зараз Норвегія вирішила передати Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо почати постачання літаків протягом 2024 року», – заявив глава норвезького уряду однак, чи будуть літаки влітку, чи взимку, не уточнив.

Зауважимо, що про рішення уряду Норвегії передати Україні низку F-16 у рамках багатонаціональної співпраці Данії, Нідерландів та США було оголошено ще минулого року на День Незалежності України в Києві. З того часу Норвегія бере участь у навчанні українських пілотів на винищувачах у Данії.

Військовий портал Defense Express пише, що у січні 2024 року у Норвегії офіційно оголосили про передачу для навчання українських пілотів два F-16, які мали бути розгорнуті на данській авіабазі Скрюдструп весною-літом цього року. З 22 наявних бортів у Норвегії у бойовому стані лише шість.

У квітні 2024 року міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде все ще тримав точну кількість F-16 для України у таємниці, підтвердивши, що лише частина з наявних машин у бойовому стані, а деякі вже є «фюзеляжами», які можливо використати лише для ремонту інших літаків.

Норвегія також передала Україні системи протиповітряної оборони типу NASAMS. Стьоре зазначив, що ППО та сучасніші винищувачі допоможуть Україні захиститися від російських атак з повітря.

Додамо, що Норвегія використовувала F-16 з 1980-х років, до того, як замість них придбала сучасніші F-35. Країна вивела з експлуатації свої F-16 у січні 2022 року, у листопаді того ж року Румунія та Норвегія підписали угоду вартістю 388 млн євро на продаж 32 винищувачів.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський під час виступу в Інституті Рональда Рейгана у США зазначив, що українські повітряні сили потребують 128 західних винищувачів F-16 для того, щоб на рівних протистояти Росії у небі.