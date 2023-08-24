Винищувачі Lockheed Martin F-16AM/BM Fighting Falcon зі складу 331-ї ескадрильї 132-го авіаційного крила ПС Норвегії

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час візиту до України 24 серпня оголосив, що його країна ухвалила рішення передати ЗСУ сучасні західні літаки F-16. Про це він сказав під час прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським.

«Пане президенте, враховуючи пункти нашого діалогу, ми прийняли рішення передати норвезькі F-16. І ми зараз обговорюємо, коли та як», – сказав він.

Стьоре наголосив, що наразі Норвегія переходить на більш сучасні винищувачі, і кілька років тому вже передала «значну частину» своїх літаків Румунії.

«Зараз два винищувачі ми виділяємо одразу для навчальної місії і будемо розглядати те, що залишилось. Їх не так багато, але, сподіваюсь, що ми зможемо передати їх Україні», – додав прем’єр.

Також очільник уряду повідомив, що Норвегія передасть Україні «певну кількість» наборів для розмінування.

За даними норвезького видання NRK, Норвегія може передати від п'яти до 10 літаків. Імовірно йдеться про літаки, що готувалися до продажу американські компанії Draken International. Придбані F-16 планували використовувати в ролі сторони «Агресор» в авіаційних навчаннях США. Можна припустити, що угода була скасована. Норвегія вивела з експлуатації свої F-16 у січні 2022 року, у листопаді того ж року Румунія та Норвегія підписали угоду вартістю 388 мільйонів євро на продаж 32 винищувачів.

Зазначимо, що 19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що навчання українських пілотів на F-16 вже почались. До літакової коаліції увійшли 11 країн, але станом на зараз офіційну згоду на передачу довгоочікуваних F-16, які можуть допомогти в здобутті переваги над ворогом у повітрі, оголосили лише Данія та Нідерланди.