Постачання літаків F-16 почнеться після комплексної підготовки льотчиків і технічного персоналу

Українські пілоти, інженери та техніки в певній кількості вже проходять навчання на літаках F-16. Про це в суботу, 19 серпня, заявив міністр оборони України Олексій Резніков, пише 24 канал.

«Навчання вже розпочалися», – заявив Резніков, зауваживши, що розкривати подробиці щодо цих навчань не буде.

Міністр оборони України зазначив, що 11 країн-партнерів увійшли до літакової коаліції. А лідерство щодо проекту навчання українських пілотів, техніків та інженерів взяли Нідерланди та Данія.

За словами Резнікова, про завершення цих навчань повідомлять інструктори, коли бачитимуть, як українські пілоти, інженери та техніки сприймають нові навички та взаємодіють між собою. Саме кількість підготованого персоналу і визначить, скільки літаків передають для потреб Повітряних сил.

Міністр підкреслив, що мінімальний термін на підготовку пілотів складає шість місяців. За його словами, такий строк визначили західні інструктори після навчання двох досвідчених українських пілотів у США. До програми навчання також входить навчання з англійської мови, адже базового рівня іноземної недостатньо.

За словами очільника Міноборони, потрібна комплексна підготовка всіх – від пілотів до техперсоналу, адже літак не зможе виконувати бойове завдання «без закріпленої за ним команди». Однак скільки саме треба часу для підготовки інженерів та техніків – невідомо.

«Щоби будувати виправдані очікування – мінімум 6 місяців. Але не розчаровуйтеся, якщо це буде більше», – резюмував міністр оборони України. Що відомо про навчання українських пілотів на F-16

Нагадаємо, раніше США підтвердили, що ухвалили передачу літаків F-16 Україні від третіх країн. Раніше з відповідним запитом зверталися Нідерланди та Данія. Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що країна підтримує передачу винищувачів Україні та навчання українських пілотів.

Провідні ЗМІ писали про те, що навчання українських пілотів можуть затягтися, зокрема, через мовну проблему. Тим часом у Повітряних силах ЗСУ не вважають незнання англійської мови великою проблемою, яка значно впливатиме на час підготовки.