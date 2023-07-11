11 країн офіційно погодилися навчати українських пілотів на винищувачах F-16
Одинадцять держав-партнерів та Україна 11 липня підписали меморандум із визначенням умов щодо підготовки українських пілотів на винищувачах F-16, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
У документі зазначається, що:
- українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі;
- є можливість включення до програми інших типів винищувачів;
- коаліція готова розглянути інші варіанти надання Україні всіх можливостей F-16.
Меморандум підписали Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.
«F-16 захищатимуть небо України та східний фланг НАТО. Українські Повітряні Сили готові освоїти їх якомога швидше», – наголосив Резніков.
Зауважимо, що Резніков бере участь у саміті НАТО, який відбувається 11 і 12 липня у столиці Литви – Вільнюсі.
Міністерство оборони Данії повідомило, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться наприкінці літа і відбуватиметься в Данії. Водночас наприкінці червня ЗМІ повідомили, що держави, які входять у так звану коаліцію винищувачів, розглядають Румунію як можливе місце для навчання українських льотчиків керуванню винищувачами F-16.
Після цього в Румунії підтвердили, що хочуть створити в країні центр підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16, яким зможуть користуватись члени НАТО і країни-союзники, зазначає «Європейська правда».
Українські Повітряні сили раніше заявляли про бажання отримати 48 таких винищувачів.