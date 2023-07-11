Олексій Резніков бере участь у саміті НАТО у Вільнюсі, 11 липня 2023

Одинадцять держав-партнерів та Україна 11 липня підписали меморандум із визначенням умов щодо підготовки українських пілотів на винищувачах F-16, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

У документі зазначається, що:

українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі;

є можливість включення до програми інших типів винищувачів;

коаліція готова розглянути інші варіанти надання Україні всіх можливостей F-16.

Меморандум підписали Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

«F-16 захищатимуть небо України та східний фланг НАТО. Українські Повітряні Сили готові освоїти їх якомога швидше», – наголосив Резніков.

It’s official: a coalition for F-16 training of the Ukrainian Air Force has been formed!

Today, 11 partner states + Ukraine signed a Memorandum outlining the terms. I'm especially grateful to Denmark and the Netherlands for their outstanding leadership in this process.… pic.twitter.com/ea1oxljX9I — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 11, 2023

Зауважимо, що Резніков бере участь у саміті НАТО, який відбувається 11 і 12 липня у столиці Литви – Вільнюсі.

Міністерство оборони Данії повідомило, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться наприкінці літа і відбуватиметься в Данії. Водночас наприкінці червня ЗМІ повідомили, що держави, які входять у так звану коаліцію винищувачів, розглядають Румунію як можливе місце для навчання українських льотчиків керуванню винищувачами F-16.

Після цього в Румунії підтвердили, що хочуть створити в країні центр підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16, яким зможуть користуватись члени НАТО і країни-союзники, зазначає «Європейська правда».

Українські Повітряні сили раніше заявляли про бажання отримати 48 таких винищувачів.