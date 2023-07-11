Крилата ракета повітряного базування SCALP, вона ж Storm Shadow

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна отримає ракети великої дальності дії (понад 250 км) SCALP, які є французькою версією британської далекобійної ракети Storm Shadow. Про це французький президент заявив у вівторок, 11 липня, на брифінгу у Вільнюсі на саміті НАТО.

За його словами, Київ отримає ракети, які дозволять підвищити можливості ЗСУ у рамках контрнаступу. Макрон не надав жодних подробиць про тип та кількість ракет, проте, ймовірно, йдеться про ракети дальнього радіуса дії SCALP, про що він заявляв у травні.

До слова, тоді ж, в інтерв'ю виданню Le Monde, Макрон заявляв, що Франція готова вчити українських пілотів винищувачів, і програми навчання «можуть розпочатися зараз».

Що відомо про ракети SCALP (Storm Shadow)

SCALP – франко-британська авіаційна крилата ракета класу «повітря-земля». Вона належить до новітніх крилатих ракет з дальністю ураження цілей у понад 250 км. Її пряме призначення – знищення стаціонарних цілей, які захищають системи ППО. При цьому ракета майже не помітна для радарів.

Ракета SCALP з бойовою частиною в 450 кг, літає на відносно малій висоті. Вона високоточна, у польоті повторює ландшафт поверхні землі і має функцію самоліквідації, якщо втрачає ціль. Ракета має висувні аеродинамічні поверхні і дозвукову швидкість. Її вирізняє маловисотний профіль польоту і мала помітність радіолокації. У кінці польоту використовується тепловізійна система самонаведення із режимом розпізнавання цілі. За інформацією з відкритих джерел, до запуску цих ракет можуть адаптувати літаки Су-24М, які перебувають на озброєнні ЗСУ.

Основні технічні характеристики ракети Storm Shadow

Маса – 1300 кг.

Довжина – 5,1 м.

Діаметр ракети – 0,48 м.

Розмах крила – 2,84 м.

Бойова частина – до 450 кг.

Тяга двигуна – 4,5–5,7 кН.

Дальність ураження цілі – понад 250 км.

Висота польоту – 30-40 м.

Швидкість – до 1000 км/год.