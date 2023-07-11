Франція передасть Україні далекобійні ракети для підтримки контрнаступу
Найімовірніше, що мова йде про ракети дальнього радіуса дії SCALP
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна отримає ракети великої дальності дії (понад 250 км) SCALP, які є французькою версією британської далекобійної ракети Storm Shadow. Про це французький президент заявив у вівторок, 11 липня, на брифінгу у Вільнюсі на саміті НАТО.
За його словами, Київ отримає ракети, які дозволять підвищити можливості ЗСУ у рамках контрнаступу. Макрон не надав жодних подробиць про тип та кількість ракет, проте, ймовірно, йдеться про ракети дальнього радіуса дії SCALP, про що він заявляв у травні.
До слова, тоді ж, в інтерв'ю виданню Le Monde, Макрон заявляв, що Франція готова вчити українських пілотів винищувачів, і програми навчання «можуть розпочатися зараз».
Що відомо про ракети SCALP (Storm Shadow)
SCALP – франко-британська авіаційна крилата ракета класу «повітря-земля». Вона належить до новітніх крилатих ракет з дальністю ураження цілей у понад 250 км. Її пряме призначення – знищення стаціонарних цілей, які захищають системи ППО. При цьому ракета майже не помітна для радарів.
Ракета SCALP з бойовою частиною в 450 кг, літає на відносно малій висоті. Вона високоточна, у польоті повторює ландшафт поверхні землі і має функцію самоліквідації, якщо втрачає ціль. Ракета має висувні аеродинамічні поверхні і дозвукову швидкість. Її вирізняє маловисотний профіль польоту і мала помітність радіолокації. У кінці польоту використовується тепловізійна система самонаведення із режимом розпізнавання цілі. За інформацією з відкритих джерел, до запуску цих ракет можуть адаптувати літаки Су-24М, які перебувають на озброєнні ЗСУ.
Основні технічні характеристики ракети Storm Shadow
Маса – 1300 кг.
Довжина – 5,1 м.
Діаметр ракети – 0,48 м.
Розмах крила – 2,84 м.
Бойова частина – до 450 кг.
Тяга двигуна – 4,5–5,7 кН.
Дальність ураження цілі – понад 250 км.
Висота польоту – 30-40 м.
Швидкість – до 1000 км/год.