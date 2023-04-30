Президент України провів другу телефонну розмову з Макроном

Франція передасть Україні бронетанковий пакет військової допомоги. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у неділю, 30 квітня, після чергової телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Володимир Зеленський поспілкувався з французьким лідером щодо оборонної допомоги та узгодив з Емманюелем Макроном рішення про додаткову військову допомогу. Зокрема йдеться про пакет бронетанкової допомоги, який підтвердила Франція.

«Швидкість і конкретність реагування – це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним силам потужного бронетанкового пакету», – повідомив Володимир Зеленський.

Що саме увійде до нового пакету військової допомоги, президент України не уточнив. Так само невідомо, коли саме Франція передасть бронетанковий пакет Україні.

Володимир Зеленський також зазначив, що окрему увагу під час розмови з Емманюелем Макроном приділили саміту НАТО у Вільнюсі, на який запросили Зеленського. Саміт НАТО відбудеться 12 липня 2023 року. Зазначимо, президенти провели вже другу розмову за останні два тижні. Зокрема Володимир Зеленський обговорив з Макроном його поїздку до Китаю та спілкування з лідером країни Сі Цзіньпіном.