Макрон не зміг вплинути на позицію Китаю щодо війни в Україні, – Politico
«Макрон закликав не здійснювати постачання зброї в Росію, а Сі сказав, що це не його війна»
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Після перемовин із президентом Франції Емманюелем Макроном очільник Китаю Сі Цзіньпінь не виявив жодних ознак зміни своєї позиції щодо війни Росії проти України. Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела в дипломатичних колах.
Після початку офіційного візиту Макрона до КНР китайський лідер продовжив дотримуватись своєї позиції щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він і далі наполягає на тому, що «всі сторони мають обґрунтовану стурбованість безпекою», і закликав до відновлення «мирних перемовин» і пошуку політичного вирішення.
«Мирні переговори мають бути відновлені якнайшвидше, беручи до уваги обґрунтовані занепокоєння щодо безпеки всіх сторін… прагнучи політичного вирішення та побудови збалансованої, ефективної та сталої структури європейської безпеки», – сказав Сі.
За словами дипломата, знайомого з ходом перемовин, під час закритої зустрічі з Сі Макрон висловив занепокоєння щодо можливості постачання Китаєм зброї до Росії. Проте, схоже, йому не вдалось «зайти далеко» в цьому.
«Президент Макрон закликав Сі не здійснювати постачання [зброї] в Росію, які б сприяли її війні проти України. Сі сказав, що це не його війна», – повідомив дипломат.
До слова, напередодні посол Китаю в ЄС Фу Конг назвав «риторичним прийомом» заяви про «безмежну дружбу» КНР із Росією. Фу Конг заявив, що Китай не був на боці Росії у війні, і що деякі люди навмисно неправильно інтерпретують декларацію про «безмежну дружбу» КНР та РФ, підписану напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.