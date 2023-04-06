Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів із лідером Китаю заявила, що Сі Цзіньпін підтвердив готовність поговорити із Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Європейська правда».

На думку Урсули фон дер Ляєн, таке бажання лідера КНР – «це позитивний елемент».

«Я закликала президента Сі поговорити з президентом Зеленським. Я знаю про це [про бажання Зеленського поговорити із Сі] з телефонних розмов із президентом Зеленським, і він публічно просив про це. Тому було цікаво почути, що президент Сі підтвердив свою готовність провести розмову, коли будуть відповідні умови і час. Я думаю, що це позитивний елемент», – зазначила президентка Єврокомісії.

Також фон дер Ляєн розповіла, що під час переговорів із лідером КНР порушила питання повномасштабної війни в Україні, підтвердивши підтримку українському «мирному плану» і заявам Пекіна про неприпустимість ядерних погроз.

«Ми також розраховуємо на те, що Китай не буде прямо чи опосередковано надавати будь-яке військове обладнання Росії, оскільки всі ми знаємо, що озброєння агресора суперечить міжнародному праву і суттєво зашкодить нашим відносинам», – зазначила посадовиця.

До слова, напередодні посол Китаю в ЄС Фу Конг назвав «риторичним прийомом» заяви про «безмежну дружбу» КНР із Росією. Фу Конг заявив, що Китай не був на боці Росії у війні, і що деякі люди навмисно неправильно інтерпретують декларацію про «безмежну дружбу» КНР та РФ, підписану напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.