Китайські дипломати наголошують, що КНР ніколи не була на боці Росії у війні

Посол Китаю в ЄС Фу Конг назвав «риторичним прийомом» заяви про «безмежну дружбу» КНР із Росією. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на інтерв’ю Фу Конга.

Фу Конг заявив, що Китай не був на боці Росії у війні, і що деякі люди навмисно неправильно інтерпретують декларацію про «безмежну дружбу» КНР та РФ, підписану напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, які наводить NYT, зв’язки між країнами можуть бути не такими безмежними, як колись заявляли їхні лідери.

«Безмежність – це не що інше, як риторика», – наголосив Фу Конг.

Як наполягає Фу Конг, те, що Сі Цзіньпін досі не зателефонував Володимиру Зеленському, не має великого значення. За його словами, між Україною та КНР відбуваються часті контакти на нижчому рівні.

«Я знаю, що люди зациклені на президентському дзвінку. Той факт, що президент Сі не розмовляє із Зеленським, не означає, що Китай на боці Росії в українському питанні», – додав Фу Конг.

20-22 березня Сі Цзіньпін здійснив візит до Росії, де зустрівся з Володимиром Путіним та підписав домовленості щодо продовження стратегічного партнерства двох країн. Водночас Путін і Сі зробили спільну заяву, в якій заявили, що відносини їхніх країн не є військово-політичним союзом, не мають блокового і конфронтаційного характеру, також не спрямовані проти третіх країн.