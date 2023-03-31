Під час обговорення питання розміщення ядерної зброї Росії в Білорусі Китай виступив проти передачі тактичної ядерної зброї іншим країнам та розміщення її за межами своєї країни. Свою позицію представники КНР озвучили під час засідання Ради Безпеки ООН.

Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан підкреслив, що ядерна війна неприпустима.

«Ми виступаємо за заборону передачі ядерної зброї. Неприпустимо, щоб ядерні країни передавали свою ядерну зброю за кордон і розміщували її за межами своєї країни», – сказав Шуан. Він нагадав, як минулого року п'ять лідерів ядерних країн заявили, що ядерну війну неможливо виграти, і її взагалі не можна розпочинати.

«Сьогодні ця заява є ще більш важливою. Китай закликає всі ядерні країни дотримуватися своїх зобов'язань, зменшувати ризик ядерної війни та уникати будь-яких конфліктів між ядерними державами», – додав Шуан.

Водночас, пердставники Білорусі досить ріко відповіли на критику цього рішення та попросили, «щоб світ не втручався у її справи з Росією».

«Білорусь є прихильником процесів ядерного роззброєння та нерозповсюдження, стала першою державою на пострадянському просторі, яка відмовилася від ядерної зброї.... Не втручайтесь у наші внутрішні справи, займайтеся реальними проблемами прав людини і не намагайтеся розмірковувати про бажання білоруського народу, ви не маєте жодного уявлення про це», – заявив представник Мінська Валєнтін Рибаков.

Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що Росія і Білорусь домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на білоруській території. За словами Путіна, приводом для такого кроку нібито стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Хоча перемовини про розміщення ядерної зброї РФ на території Білорусі велись вже давно.

Росія розмістила на території Білорусі ракетні комплекси «Іскандер» ще в листопаді минулого року. «Іскандер» може застосовувати два типи ракет: балістичні 9М723 та її модифікацію 9М729, а також крилату Р-500. Окрім того, існують і так звані спеціальні бойові частини в 9М723 та 9М729, включно із ядерним зарядом потужністю до 50 кілотонн.

Окрім того, 26 серпня 2022 року самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що білоруські тактичні бомбардувальники СУ-24 пройшли процес модернізації і тепер здатні нести ядерну збою. Раніше білоруський диктатор заявляв, що його країні не потрібна ядерна зброя, оскільки вона є у Російської Федерації, яка у разі необхідності захистить Білорусь «згідно союзного договору».