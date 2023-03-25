Лукашенко і Путін завершили перемовини щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі

Росія і Білорусь домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на білоруській території. Про це 25 березня заявив президент РФ Владімір Путін.

Він запевнив, що розміщувати зброю будуть «без порушення зобов'язань за ДСНО». За словами Путіна, приводом для такого кроку нібито стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Хоча перемовини про розміщення ядерної зброї РФ на території Білорусі велись вже давно.

«Що стосується наших переговорів з Лукашенком, приводом послужила заява заступника міністра оборони Великої Британії, що вони збираються постачати в Україну заряди зі збідненим ураном, це так чи інакше пов'язано з ядерними технологіями [насправді ці снаряди жодним чином не пов'язані з ядерною зброєю]. Навіть поза контекстом цих подій, цієї заяви Лукашенко давно ставить питання про те, щоб розмістити на території Білорусі російську тактичну ядерну зброю», – заявив Путін.

За його словами, РФ вже передала в Білорусь комплекс «Іскандер» який може бути носієм ядерної зброї. З 3 квітня почнуться навчання екіпажу і 1 липня закінчиться будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Росія розмістила на території Білорусі ракетні комплекси «Іскандер» ще в листопаді минулого року. «Іскандер» може застосовувати два типи ракет: балістичні 9М723 та її модифікацію 9М729, а також крилату Р-500. Окрім того, існують і так звані спеціальні бойові частини в 9М723 та 9М729, включно із ядерним зарядом потужністю до 50 кілотонн.

Окрім того, 26 серпня 2022 року самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що білоруські тактичні бомбардувальники СУ-24 пройшли процес модернізації і тепер здатні нести ядерну збою. Раніше білоруський диктатор заявляв, що його країні не потрібна ядерна зброя, оскільки вона є у Російської Федерації, яка у разі необхідності захистить Білорусь «згідно союзного договору».