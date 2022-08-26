Білоруські бомбардувальники СУ-24 ВПС відтепер здатні нести ядерну зброю

У п’ятницю, 26 серпня, самопроголошений президент російського сателіта Білорусі Аляксандр Лукашенко заявив, що білоруські тактичні бомбардувальники СУ-24 пройшли процес модернізації і тепер здатні нести ядерну збою. Про це він заявив виступаючи на підприємстві «БелОМО», інформує портал «Беларуский Гаюн».

Білоруський диктатор продовжив загрожувати західним державам.

«Вони мають розуміти, що жодні гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Ми колись із Путіним у Пітері (Санкт-Петербург – Ред.) заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су-24 для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готове!», – сказав він.

Зазначимо, що вперше повідомлення про модернізацію білоруських літаків під несення ядерних боєголовок з’явилося у червні цього року. Щоправда, тоді Лукашенко просив пристосувати для цього літаки Су-35, яких немає на озброєнні в Білорусі. У відповідь російський воєнний злочинець Владімір Путін сказав, що можна було б переобладнати з цією метою штурмовики Су-25. У липні стало відомо, що на авіаційних заводах Росії білоруські штурмовики Су-25 пройдуть модернізацію рівня, що забезпечує можливість застосування ядерної зброї.

Раніше білоруський диктатор заявив, що його країні не потрібна ядерна зброя, оскільки вона є у Російської Федерації, яка у разі необхідності захистить Білорусь «згідно союзного договору».

Ну, а сьогоднішня третя модель – це фронтовий бомбардувальник Су-24, модифікації якого востаннє випускалися у 2009 році.

Су-24 – радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Розробка почалася на початку 1960-х, у 1972 році був прийнятий на озброєння ВПС СРСР. Випущено близько 1200 літаків в різних модифікаціях. Призначений для завдання ракетно-бомбових ударів у простих та складних метеоумовах, вдень та вночі, зокрема на малих висотах з прицільним враженням наземних і надводних цілей.

Су-24 вважається одним з найбільш аварійних літальних апаратів в пострадянській військовій авіації. За майже 40 років експлуатації (на лютий 2015) ця модель літака тільки в Росії зазнала більше 80 аварій.