Лукашенко провів нараду з чиновниками міноборони Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко розпорядився створити оперативне командування збройних сил країни на південному напрямку. Про це повідомляє білоруський пропагандистський ресурс «Белта».

«На жаль, відкрився новий напрямок, як у нас заведено говорити, новий фронт, і ми не можемо не приділяти цьому уваги. Ми про це вже в першому наближенні говорили. Міністр оборони тоді запропонував нам відкрити ще одне оперативне командування – на південному фланзі. Ми тоді розуміли, що щось треба робити, але час так динамічно і швидко підштовхнув нас до того, що нам негайно треба створювати цей оперативний напрямок. Разом із західним та північно-західним буде і південне крило», – сказав Лукашенко.

Самопроголошений глава Білорусі додав, що навіть не створивши оперативне командування на південному фланзі, білоруські військові «змушені швидко, на ходу відпрацьовувати захист цих рубежів».

Необхідність змін в армії Білорусі білоруський диктатор обґрунтував «зростанням рівня військових загроз Білорусі». Зокрема, заявив, що країна опинилася перед загрозою військового тиску, який на неї начебто чинитимуть «через Польщу, Литву, Латвію та війська НАТО, які там дислокуються, а також за рахунок підтримки та ескалації бойових дій в Україні».

«За задумом Америки Європа та НАТО вступили у глобальне протистояння з Росією. У цій боротьбі Білорусі доведеться зіткнутися з безпрецедентним і тривалим економічним, політичним і навіть військовим тиском, – заявив Лукашенко.

Зазначимо, що Росія продовжує використовувати територію Білорусі для завдання ракетних ударів по Україні. Так, ворог стягнув пускові ракетні установки «Іскандер» до кордону Білорусі і на думку Генштабу ЗСУ може використати їх для обстрілу західної частини України.

Як інформував ZAXID.NET, 4 травня почалась раптова перевірка збройних сил Білорусі. Війська республіки продовжують прикривати ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

За даними українського Генштабу, з метою перевірки готовності до виконання завдань за призначенням, один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення.

Водночас у Білорусі стверджують, що відповідні заходи мають навчальний характер і не становлять загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн зокрема.