У збройних силах російського сателіта Білорусі розпочали раптову перевірку сил реагування «на можливість переміщення та виконання навчально-бойових завдань». Про це у середу, 4 травня, повідомила прес-служба білоруського оборонного відомства у Тelegram.

Метою перевірки, як інформують у повідомленні, є оцінювання особового складу на готовність до оперативного реагування на можливі кризові ситуації. Військові частини мають бути готовими діяти на незнайомій місцевості, на землі та в повітрі, а також в умовах мінливої ситуації.

Влада Білорусі переконує, що «заходи не становлять жодної загрози ні для європейської спільноти загалом, ні для сусідніх країн зокрема». Однак, як показує практика, російські окупанти вже використовували територію Білорусі для вторгнення в Україну.

Кадри пересування військової техніки опублікував проект «Беларускі Гаюн» у Twitter.

Там зазначили, що о 6:00 колона з 30 одиниць військової техніки білоруських Збройних сил рухалася з Мінська у бік Ошмянського району / литовського кордону трасою М7.

На відео показані бронетранспортери БТР-82А та бронетранспортери командної машини БТР-80К.

Близько 08:30 дивізіон ракетного комплексу С-300 ПС ЗС Білорусі рухався з Бреста у бік Мокран / українського кордону трасою Р-17.

До складу колони входило близько 25-30 одиниць техніки, серед них і ракетні установки 5П85 і РЛС підсвічування цілі 5Н63 із центром бойового управління.

