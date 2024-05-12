Владімір Путін запропонував призначити на посаду міністра оборони Андрєя Бєлоусова

Самопроголошений президент Росії Владімір Путін вирішив змінити міністра оборони. Замість Сєргєя Шойгу він запропонував кандидатуру цивільного урядовця Андрєя Бєлоусова. Про це у неділю, 12 травня, повідомляє Meduza.

Як зазначає Meduza, Владімір Путін представив Раді Федерації кандидатуру Андрєя Бєлоусова для консультацій на посаду міністра оборони замість Сергєя Шойгу. Андрєй Бєлоусов з 21 січня 2020 року обіймав посаду першого заступника голови уряду РФ. Він входить до найближчого оточення Путіна, раніше був його помічником. З липня 2022 року Бєлоусов перебуває під санкціями Євросоюзу за підтримку війни Росії проти України.

Сєргєя Шойгу російський диктатор призначив на посаду секретаря Ради безпеки РФ, замість Ніколая Патрушева. За даними російських ЗМІ, нова посада Ніколая Патрушева стане відома «за кілька днів». Зазначається, що Шойгу також буде заступником Путіна у Військово-промисловій комісії Росії.

Російська інформаційна агенція ТАСС пише, що прес-секретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков прокоментував рішення Путіна щодо призначення Андрєя Бєлоусова на посаду міністра оборони РФ.

«Призначити на посаду голови міноборони цивільного урядовця зумовлено необхідністю впровадження інновацій. Важливо вписати економіку силового блоку в економіку країни, щоб вона відповідала динаміці моменту», – заявив Дмітрій Пєсков.

Зазначимо, що Сєргєй Шойгу обіймав посаду міністра оборони Росії з 2012 року.