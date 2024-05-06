Щонайменше п’ять країн Європейського союзу, США та Вірменія заявили, що не відправлятимуть своїх представників на інавгурацію російського диктора Владіміра Путіна. Церемонія має відбутись у вівторок, 7 травня.

Німеччина відмовилась брати участь у церемонії інавгурації Владіміра Путіна. Про це заявила речниця МЗС ФРН Катрін Дешауер: «Німеччина не братиме участь у цьому заході», пише DW.

Своєю чергою заступниця речника федерального уряду Крістіне Гоффманн додала, що Берлін не визнає російські вибори законними, адже вони не відповідали демократичним стандартам.

Схожу заяву заробила глава МЗС Латвії Байба Браже. Вона наголосила, що Росія є державою-агресором.

«Представники посольства Латвії не відвідуватимуть інавгурацію глави держави-агресора, яка атакує все, за що ми виступаємо», – написала Байба Браже в соцмережі X.

Голова МЗС Естонії Маргус Цахкна також заявив, що його країна не буде представлена на церемонії інавгурації Владіміра Путіна та наголосив, що Естонія «не може легітимізувати дипломатичні відносини з країною-агресором».

Речник МЗС Польщі Павел Вронський у коментарі «Укрінформу» також заявив, що посол країни в Росії не буде присутній на інавгурації Владіміра Путіна: «Посол Польщі не братиме участі в цій інавгурації».

Крім того, від участі в інавгурації Владіміра Путіна відмовився прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Про це заявив спікер вірменського парламенту Ален Симонян, повідомляє News.am.

Також інавгурацію російського диктатора не відвідають представники Чехії. Крім того, США не відправлятимуть свого представника на церемонію, повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

«Ми однозначно не визнаємо вибори президента в Росії вільними та чесними. Однак Путін – президент Росії та продовжуватиме діяти в цій ролі. Але нашого представника не буде на його інавгурації», – заявив Метью Міллер.

Зазначимо, що у понеділок, 6 травня, МЗС України вкотре заявило, що «не бачить правових підстав для його визнання (Владіміра Путіна, – ред.) демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації». Також МЗС України закликало і інші держави, міжнародні організації та громадськість не визнавати Владіміра Путіна легітимним президентом Росії.

Попри це, за даними інформаційної агенції Reuters, на церемонію інавгурації в Росії прибуде посол від Франції.

Нагадаємо, псевдовибори президента Росії відбувались протягом 15-17 березня. Зокрема, так зване голосування проходило на окупованих Росією українських територіях. Місцеві жителі повідомляли, що їх примушують до участі у голосуванні. За даними Центральної виборчої комісії РФ, за Владіміра Путіна проголосували 87,28% виборців.