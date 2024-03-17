Президент наголосив, що будь-які дії Росії на окупованих територіях – злочин

Володимир Зеленський прокоментував фейкові вибори президента у Росії та на тимчасово окупованих територіях. У вечірньому зверненні у неділю, 17 березня, президент України наголосив, що російський диктатор має бути на лаві підсудних.

«Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього», — зауважив Володимир Зеленський.

Президент України також подякував лідерам країн та міжнародним організація, які «називають і називатимуть ці речі своїми іменами». Він також наголосив, що будь-які дії Росії на окупованих територіях – злочин.

«Усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність», – заявив Володимир Зеленський.

Псевдовибори в Росії та на окупованих територіях також прокоментував начальник Гоголовного управління розвідки Кирило Буданов. Він заявив, що так звані вибори Путіна ― нелегітимні.

«Який би результат не написала російська центральна виборча комісія ― це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях. Велика кількість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, бо російські активісти, усвідомлюючи всю підлість цих “виборів”, псують їх», ― зауважив Кирило Буданов.

Нагадаємо, 15 березня у Росії розпочалися президентські вибори, які тривали до 17 березня. «Виборчі дільниці» також працювали на окупованих територіях України – на контрольованій Росією території Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей, а також у Криму.

Місцеві жителі повідомляли, що їх примушують до участі у голосуванні. Україна і Захід заявляють, що незаконні вибори на окупованих українських територіях порушують міжнародне право, і їхніх результатів не визнаватимуть.