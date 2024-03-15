Сьогодні, 15 березня, на Росії стартували вибори президента

Міноборони Росії дозволило своїм солдатам, які беруть учать у війні проти України голосувати на виборах президента навіть не з’являючись на виборчі дільниці. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, до числа «виборців» планують додати і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон.

Як стверджують в українській розвідці, такий крок значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

« … критерії ідентифікації виборців з-поміж військовослужбовців спрощені настільки, що нема потреби для їхньої фізичної участі у голосуванні», – йдеться у повідомленні, опублікованому у п’ятницю, 15 березня.

При цьому для підтвердження особи не потрібен паспорт чи військовий квиток, а достатньо лише фотокопії документів.

«Очевидно, що у такий спосіб російські «виборчі комісії» намагатимуться збільшити кількість виборців Путіна, залучивши до “голосування” ”мертві душі”», – повідомили у розвідці.

ГУР зазначає, що з огляду на втрати військ РФ в Україні «кількість тих, хто у такий спосіб «підтримає» Путіна може виявитися досить значною».

«Кремль здійснює цілий комплекс заходів для фіктивного проведення так званих виборів президента РФ. Хоча усім очевидно, що ні сам факт цих виборів, ані їх результати не є засобом легітимізації путінського правління ні в Росії, та за її межами», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні на Росії стартували вибори президента. Вони проходитимуть впродовж трьох днів – з 15 по 17 березня 2024 року. Абсолютне лідерство згідно з опитуваннями громадської думки та настроями суспільства займає чинний президент Владімір Путін. В разі офіційного переобрання він зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року.