У Росії в день початку президентських виборів, 15 березня, фіксуються збої в онлайн-голосуванні – це справа рук кіберфахівців Головного управління розвідки Міноборони України. Про це повідомило джерело Hromadske у спецслужбах.

Зранку 15 березня одразу в низці регіонів РФ заявили про збої в онлайн-голосуванні. Зокрема, масштабний збій стався на державному порталі «Госуслугі». На сайт не могли зайти жителі Московської, Тюменської, Новосибірської та інших областей.

«Інформація відповідає дійсності. Працюють кіберфахівці ГУР МО», – сказав співрозмовник Hromadske в ГУР. Самі росіяни заявляють про нібито «безпрецедентну кількість охочих проголосувати». Відповідно, ймовірно, може йтись про DDoS-атаку на «Госуслугі».

ГУР спричинила збої в онлайн-голосуванні на виборах в РФ

Нагадаємо, 15 березня у Росії почався перший день голосування на президентських виборах, які триватимуть до 17 березня. «Виборчі дільниці» також будуть відкриті на окупованих територіях України – на контрольованій Росією території Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей, а також у Криму.

Місцеві жителі повідомляли, що їх примушують до участі у голосуванні. Україна і Захід заявляють, що незаконні вибори на окупованих українських територіях порушують міжнародне право, і їхніх результатів не визнаватимуть.