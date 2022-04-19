Режиму білоруського диктатора Лукашенка вдалось самостійно придушити протести проти фальсифікації виборів у 2020 році

Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1 танкової армії держави-терориста Росії до вторгнення та захоплення території Білорусі.

Як розповіли в ГУР Міноборони України, після фальсифікацій президентських виборів в Білорусі російські військові розробили план вторгнення та придушення народних протестів.

«Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1 танкової армії росі до вторгнення та захоплення території білорусі. Після фальсифікацій президентських виборів в білорусі ЗС РФ розробили план вторгнення та придушення народних протестів», – зазначили українські розвідники.

У розвідці зазначають, що окупація Білорусі планувалася під надуманим приводом уникнення втягування Росії у Європейському континентальному районі в регіональну чи широкомасштабну війну з країнами-членами НАТО на Заході.

«Одним з доказів підготовки РФ до військової агресії проти сусідньої держави є «Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи», – додають у ГУР.

Нагадаємо, протести в Білорусі почалися 9 серпня 2020 року після президентських виборів. ЦВК Білорусі заявила про перемогу диктатора Аляксандра Лукашенка, який, за офіційною версією, набрав понад 80% голосів виборців. Сотні тисяч білорусів у різних містах країни вийшли на протести. Їх затримували, катували і арештовували силовики. Зрештою, владі вдалося придушити будь-які прояви інакодумства.