Найбільший трафік машин без номерів та з позначками V зафіксували 5 квітня

Російські військові далі продовжують свої безчинства в Україні: зокрема, займаються мародерством. Військові вивозять автомобілі українців до Білорусі, а також скуповують золото за вкрадені гроші.

«Із перших днів війни в містах білорусі почали помічати цивільні автомобілі з позначкою «V». Особливо багато їх зосереджено в Мозирі, Гомелі, Речиці, Наровлі, Хойниках і Єльську. Спочатку можна бало говорити, що так російські військові позначають свої власні автомобілі, але при цьому, майже завжди на авто відсутні державні номерні знаки, а це є прямим порушенням ПДР», – повідомило білоруське видання Motolko help.

Найбільший трафік таких машин зафіксували 5 квітня, після початку відступу російських військ із території України.

Відео Motolko help

Окрім того, моніторингова група пректу «Беларускі Гаюн» почала отримувати все більше запитів від громадян України з проханнями допомогти знайти їхні автомобілі, які були вкрадені російськими мародерами з тимчасово окупованих територій і після цього вивезені на територію Білорусі.

«Поєднання цих фактів не залишає сумнівів, що серед машин із розпізнавальними знаками «V», які рухаються зі сторони України вглиб Білорусі, є й ті, які були викрадені в українців», – зазначено у матеріалі.

Близько 6 години ранку 5 квітня було зафіксовано велику колону техніки РФ, яка рухалася від Гостомеля в напрямку кордону Білорусі з РФ. Окрім військової техніки також були легкові й вантажні цивільні автомобілі без номерів та з розпізнавальним знаком «V». Серед вантажівок також була помічена машина з брендингом української торгової марки «Гаврилівські курчата». Також є велика ймовірність того, що в такі автомобілі перевозять награбоване майно українців.

Проект «Беларускі Гаюн» опублікував фото, марки та деякі номери машин, які вдалося зафіксувати.

Окрім того, російські військові намагаються обміняти награбовані українські гривні. А також скуповують техніку та золото. До прикладу, в селі Хвойники Гомельської області Білорусі російські військові намагалися обміняти пачки гривень. За ловами місцевих мешканців, у торговельних центрах міста Мозир російські солдати скуповують техніку і золото. За покупками ходять групами по 6-10 людей.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET повідомляв, що росіяни відкрили у Білорусі ринок для торгівлі награбованим в Україні. Також опозиційні білоруські журналісти ЗМІ опублікували дані російських мародерів, які пересилали награбоване в Росію.