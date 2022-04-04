Більша частина російських солдатів оформлювали відправлення в Алтайський край РФ

Опозиційні білоруські журналісти оприлюднили номери телефонів, військові частини та міста проживання російських окупантів, які оформляли доставку награбованих речей українців в Мозирі. Про це в понеділок, 4 квітня, інформує телеграм-канал «Беларускі Гаюн», пише «Українська правда».

Як вдалося встановити, більша частина російських солдатів оформлювали відправлення накрадених речей до Рубцовська в Алтайському краї.

Також вони надсилали вкрадене до:

Горняка (Алтайський край)

Чити (Забайкальський край)

Желєзноґорска (Красноярський край)

Омська

Ульяновська

Новосибірська

Москви

Ангарська (Іркутська область)

Уссурійська (Приморський край)

Біробіджана (Єврейський автономний округ)

За одну добу 2 квітня російські окупанти здали приблизно 2 тонни награбованої техніки, особистих речей, одягу та цінних металів у відділенні російської служби доставки “СДЭК” у Мозирі.

Із отриманих даних наразі журналісти також оприлюднили перелік тих військових окупаційних військ РФ, які здали 2 квітня найбільшу за вагою кількість награбованого майна в Україні:

Коваленко Євгеній Євгенійович відправив до Рубцовська 450 кілограмів інструментів, музичні колонки, стіл, намет тощо. Телефон: +79130213100

Лазарєв Артем Петрович відправив до Рубцовська 255 кілограмів запчастин та електросамокат. Телефон: +79132257343

Ніколаєв Павло Олександрович відправив до Рубцовська 205 кілограмів інструменти, телевізор і крісло. Телефон: +79235652819

Сердцєв Андрій Миколайович відправив до Рубцовська 150 кілограмів інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79831816692

Валієв Георгій Муратович відправив до Рубцовська 150 кілограмів інструментів та речей. Телефон: +79133660555

Степанов Микола Миколайович відправив до Уссурійська 140 кілограмів запчастин та кондиціонерів. Телефон: 89146747822

Канболатов Ельдар Арсланович відправив до Рубцовська 140 кілограмів інструментів та одягу. Телефон: +79230096646

Жуковський Роман Олександрович відправив до Рубцовська 130 кілограмів інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79133615429

Чучалін Євген Вікторович відправив до Рубцовська 100 кілограмів інструментів, речей та кілька телевізорів. Телефон: +79230018617

Волощук Іван Іванович відправив до Рубцовська 95 кг інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79627939791 (номер дружини/матері)

Колоцей Сергій Олександрович відправив до Ульяновська 90 кг, а саме кришку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родича)

Юшин Володимир Сергійович відправив у Читу 85 кілограмів одягу. Телефон: +79243830515

Григорян Артур Ашотович відправив в Горняк 60 кг речей, акумуляторів та запчастин для ПК. Телефон: +79831066239

Шулайкін Микола Миколайович відправив до Біробіджану 60 кг. одягу та рибальського приладдя. Телефон: +79142155101

Дацюк Іван Андрійович відправив до Рубцовська 60 кг. одягу. Телефон: +79137976731

Кузьмін Ігор Сергійович відправив до Рубцовська 50 кг. інструментів та речей. Телефон: +79236497934

Нагадаємо, напередодні стало відомо, шо у білоруському місті Наровля російські військові облаштували справжній ринок, де продають награбоване майно українців.