МВС України отримало поіменний список російських військових, які причетні до злочинів проти мирного населення на Київщині. Під час розвідки біля одного з населених пунктів на Київщині українські військові виявили штаб однієї з російських батальйонно-тактичних груп (БТГ). Там знайшли книгу штатно-посадового обліку, поіменний список особового складу, бойовий та чисельний розрахунок, а також таблицю позивних. Про це на своїй сторінці у Facebook 6 квітня повідомив міністр МВС Денис Монастирський.

«У справі про звірства на Київщині у нас є важливий кейс. Під час звільнення, проводячи розвідку біля одного з населених пунктів колишнього Бородянського району, наші Нацгвардійці виявили штаб однієї з батальйонно-тактичних груп (БТГ) ворога. Серед документації бійці виявили книгу штатно-посадового обліку, поіменний список особового складу, бойовий та чисельний розрахунок, а також таблицю позивних цієї БТГ. Тож злочинці вже відомі поіменно», – розповів Денис Монастирський.

Також він зазначив, що білоруси, які допомагають Україні, надали відео, на якому в білоруському місті Мозир були зафіксовані російські військові-мародери. На одному з поштових відділень вони відправляли додому посилки з награбованим в українських містах. Також білоруські патріоти оприлюднили номери мобільних телефонів та імена й прізвища російських мародерів, які надсилали посилки вагою від 50 до 450 кг.

Монастирський сказав, що наразі МВС разом із Нацполіцією, прокуратурою та СБУ фіксують ці злочини і разом із потерпілими та свідками збирають доказову базу. Від початку війни українські поліцейські вже зафіксували майже 5000 фактів порушення законів та звичаїв війни і посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Міністр зазначив, що МВС України готове до співпраці з міжнародними представниками для розслідування воєнних злочинів росіян.

Зокрема, відомо, що одним із тих, хто віддавав накази про обстріли міст на Київщині, де на той час перебували його родичі, був російський генерал Віталій Школенко, який є родом із Черкащини. Про це повідомили в СБУ Черкаської області на підставі свідчень родича генерала, який мешкає в Уманському районі.

За словами Монастирського, воєнні злочини РФ у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах Київщини засудили офіційні представники 45-ти країн на рівні глав держав, глав урядів, парламентів та зовнішньополітичних відомств, а також найбільш авторитетні міжнародні організації такі як ООН, ЄС, НАТО та ОБСЄ. Європейський Союз увів новий пакет економічних санкцій проти РФ. Також санкції проти доньок Путіна і сім'ї Лаврова ввели США.

Зазначимо, що фото й відео з Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Ворзеля, Бородянки та Мотижина, де росіяни скоїли військові злочини, були продемонстровані на цілий світ під час засідання Ради Безпеки ООН після виступу президента Володимра Зеленського та були оприлюднені в усіх провідних міжнародних медіа.