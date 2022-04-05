Володимир Зеленський 5 квітня виступив перед Радою безпеки ООН

Президент Володимир Зеленський із різкою промовою виступив на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, 5 квітня. Він розкритикував Радбез за те, що він не може гарантувати той мир, заради якого й створювалася організація.

Під час свого відеозвернення до ООН Володимир Зеленський розповів про вбивства росіянами мирного населення Бучі, яку він відвідав 4 квітня.

«Російські військові розшукували та цілеспрямовано вбивали кожного, хто служив нашій державі. Вони розстрілювали жінок з дверей будинків, коли підходили і кликали того, хто є живий. Вони вбивали цілі родини: і дорослих, і дітей і намагались спалити їх тіла», – сказав він.

Він розповів про звірства, які вчиняли російські військові на окупованих територіях.

«Чим це відрізняється від того, що робили терористи ДАІШ на захопленій ними території? Хіба що тим, що це робить постійний член Ради безпеки ООН», – додав президент.

Володимир Зеленський заявив, що очевидно зараз ООН не може ефективно працювати й гарантувати світу ту безпеку, заради якої й створювалась організація.

«Де ця безпека, яку має гарантувати Рада безпеки? Її немає, хоча і є Рада безпеки, де той мир, заради гарантування якого створювалась ООН. Це очевидно, що ключова інституція світу, яка повинна забезпечувати примус будь-яких агресорів до миру просто не може ефективно працювати», – додав президент.

Президент нагадав, що Росія порушує статут ООН з першої ж його статті, в якій ідеться про мету організації – підтримувати мир й примушувати до миру.

Він закликав ООН покарати Росію за жорстокі воєнні злочини і тим самим показати іншим потенційним загарбникам, що вони можуть бути покараними. Якщо не вжити відповідних дій, то кожна з держав зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на міжнародне право.

«ООН можна буде просто закрити. Пані та панове, чи готові ви до закриття ООН? Чи вважаєте ви, що час міжнародного права минув? Якщо ваша відповідь "ні", то діяти потрібно зараз», – додав президент.

Він наголосив, що для цього потрібно негайно реформувати систему ООН, щоб правом вето не можна було прикриватися, як це робить Росія, і щоб у Раді безпеки були справедливо представлені усі регіони світу. Він додав, що всі відповідальні за воєнні злочини підпадуть під трибунал, як це було після Другої світової війни.

Президент закликав скликати глобальну конференцію в мирному Києві, щоб визначитись, як реформувати глобальну систему безпеки. Поки що він попросив ООН або усунути Росію від блокування рішень ООН щодо її ж агресії, або показати, як можна переформатуватись, або саморозпуститися.

«Зараз ми потребуємо рішень від Ради Безпеки для миру в Україні. Якщо ви не знаєте, як ухвалити це рішення, то ви можете зробити дві речі. Або усунути Росію як агресора і джерело війни від блокування рішень щодо її ж агресії, її ж війни. Або покажіть, як можна переформатуватись і працювати реально заради миру. Або, якщо ваш чинний формат безальтернативний і виходу просто немає, то далі тільки саморозпуск. Я переконаний, що ви здатні обійтись без третього варіанту. Мир потрібен Україні, мир потрібен Європі, мир потрібен світу», – резюмував президент України.