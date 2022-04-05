На запитання журналіста про те, що в його розумінні буде повною перемогою України у цій війні, Зеленський відповів, що перш за все, йдеться про збереження суверенітету України

Президент України Володимр Зеленський розповів про те, яким бачить можливий сценарій завершення війни. Президент заявив, що вважав би перемогою, якби Україна змогла домовитись із Росією про те, щоб росіяни повернули свої війська на ті позиції, які вони займали до 23 лютого 2022 року. Також він зазначив, що, у випадку силового звільнення окупованого Донбасу, ціною може бути загибель 40-50 тисяч українських військових. Окрім того, під час розмови з представникам українських медіа Зеленський висловив своє бачення щодо питання можливого вступу України до Євросоюзу та НАТО.

Під час розмови Володимир Зеленський зазначив, що підтримує продовження переговорів з РФ, а також поговорив із журналістами про майбутню відповідальність, мужність українців, плани з оборони та відновлення держави.

На запитання журналіста про те, що в його розумінні буде повною перемогою України у цій війні, Зеленський відповів, що перш за все, йдеться про збереження суверенітету України.

«Окрім того, я дуже хочу, щоби ми не втратили сотні тисяч людей. Третє: ніякі не можуть бути розмови, що ми дамо можливість Крим назвати чиєюсь територією. Це наша, українська територія. Я згідний, що може бути питання щодо відтермінування цього питання. І Донбас – це Україна», – наголосив президент.

За його словами, для України дуже важливо зберегти тимчасово окуповані території, які Росія визнала як ЛНР та ДНР. На переконання президента, Україна повинна знайти вихід з цієї ситуації.

«Для нас ці території, як українські, і збереження їхнього статусу, як українських, дуже важливі. Я вважаю, що це одна з принципових речей. Але я вважаю, що це буде найскладніше», – зазначив Зеленський.

На уточнююче запитання журналіста, чи буде вважатися перемогою у війні відступ російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, Зеленський сказав, що так.

«Я вважаю, що це перемога. Я особисто вважаю на сьогодні, що це перемога України у війні. Я так вважаю на сьогодні. Я розумію, хто ми, що ми за країна, я розумію, що ми втратили, що ми можемо втратити і що ми зберегли. І я вважаю, що відбити повномасштабну війну в ту точку, з якої вона почалася до 24 числа, для нас точно перемога», – сказав Володимир Зеленський.

На запитання журналістки про те, яку ціну доведеться заплатити за повернення окупованого Донбасу, Зеленський сказав, що не можна робити це необдумано й без стратегії, адже тоді це коштуватиме Україні тисячі життів захисників.

«Ціною можуть бути наші одні з найпотужніших воїнів, наші сили ООС. Тому що, те, як вони там воюють, вони воюють із саранчею. Це буде 40-50 тисяч наших військових. Це може коштувати нам сотні тисяч людей. Ми будемо втрачати і забирати життя. Нашій державі потрібна міцна армія. Якщо ми хочемо втратити найпотужніших, найдосвідченіших людей стратити, то ми маємо розуміти, що до нас повернуться не за два-три роки, а того ж місяця і у всі позиції. Я вважаю, перемогою ЗСУ, народу України і дипломатії, якщо ми відіб’ємо нашу державу до тієї точки, про яку я сказав, і будемо мати розуміння, про що ми будемо говорити пізніше про тимчасово окуповані території», – зазначив Зеленський.

Також він високо оцінив роботу голів обласних військових адміністрацій та мерів тих міст, де тривають військові дії. А також керівників районних рад та місцевих громад.

«Те, як вони себе проявили в теперішній ситуації, заслуговує поваги. Ніхто нікуди не побіг. Усі голови обласних адміністрацій на місцях, мери. Ми працювали, щоби вони пооб’єднувалися, з правоохоронцями і ці команди почали працювати. Найпотужніші керівники, я вважаю, яких я, як президент не всіх знав, це маленькі команди – керівники районних рад та місцевих громад. Деяких із них ми, на жаль, втратили», – зазначив Зеленський.

Під час зустрічі також обговорили результати виборів в Угорщині, де прем’єр-міністром став Віктор Орбан. Володимир Зеленський зазначив, що Орбан має обрати між Росією і іншим світом. Адже, зараз, на думку Зеленського, він заграє із Росією.

«Він переміг у виборах, народ обрав, він прем’єр-міністр. Я думаю, що в даній ситуації йому все одно доведеться обирати. Він може казати, що обирає Угорщину, але Угорщина є частиною іншого світу, вони є в Європейському Союзі. Ми бачимо, які там є люди. Ми розуміємо, що це європейська країна. Він може продовжувати загравати, але довго це не буде», – зазначив Зеленський.

Що стосується можливого вступу до Європейського Союзу, то Зеленський зазначив, що Угорщина може стати однією із трьох країн, які будуть блокувати чи не підтримувати Україну щодо вступу в ЄС.

На запитання про те, де президент у цей важкий час черпає сили, які емоції у нього є зараз, президент зазначив: «Я зараз просто живу. Я зранку прокидаюся і ввечері лягаю. Гнів надихає. У мене Гнів почався не з Бучі, ми бачили жахливі речі з першого дня. Щоденне накопичення гніву, воно надихає. Найголовніше, щоби з гнівом ти не робив висновків і чинків, бо від тебе залежить багато речей і людей. Але так, гнів і ненависть надихають. Кажуть, що не можна жити з такими почуттями, особливо віруючі люди, але нехай пробачать, я живу цим».

Також Володимир Зеленський зазначив, що має велику віру в перемогу України.