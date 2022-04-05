Володимир Зеленський пояснив, чому потрібно продовжувати переговори з РФ

Президент України Володимир Зеленський підтримує продовження переговорів з РФ та можливу зустріч з Путіним навіть після страшних наслідків окупації українських міст російськими військовими. Про це Володимир Зеленський сказав 5 квітня під час розмови з українськими журналістами.

«Кожна така трагедія, кожна така Буча буде тобі бити по руках щодо тих чи інших перемовин. Все одно треба знаходити можливості щодо таких кроків. Хочеться, щоби перемовини були з більш міцною позицією – йдеться про підтримку нашого населення, об’єднання суспільства, потужне озброєння», – сказав Володимир Зеленський.

З його слів, питання перемовин «буде точно стояти, йдеться тільки про те, наскільки міцним будеш ти за столом перемовин».

«Просто сказати «давайте не будемо ні про що говорити». Така позиція найлегша. Найскладніше це говорити, що вони зробили, визнати їх ворогом, знати, що це конкретна війна Росії проти України. Ми вважаємо, що це геноцид, що вони повинні понести за це покарання. І при всій цій позиції знайти можливості зустрічатися. І при цьому знайти можливий вихід з ситуації, не втративши своєї території», – сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що ставить перед собою «таку планку щодо переговорів», водночас розуміє, що зустрічі з президентом РФ Путіним може і не відбутися.