Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс не бачить намірів Росії завершити війну в Україні

Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс звинуватила Росію у використанні мирних переговорів з Україною як можливості для перегрупування своїх сил.

Ліз Трасс сказала, що переговори є «димовою завісою», і вона скептично ставиться до цілей Кремля, пише «Європейська правда» з посиланням на Sky News.

«Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, – це спроба створити простір для перегрупування росіян», – заявила вона.

«Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі», – наголосила міністерка.

За словами Ліз Трасс, «росіяни брешуть, брешуть і брешуть. Я боюся, що переговори є черговою спробою відволікти увагу і створити димову завісу».

Раніше представник української делегації на переговорах із РФ, радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що заяви російської сторони щодо переговорів мають на меті спровокувати напруженість у ЗМІ.