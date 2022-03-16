ПЗРК Starstreak вважається найшвидшою в світі ракетою класу «земля-повітря» малої дальності

Велика Британія передасть Україні найшвидший переносний зенітний ракетний комплекс Starstreak. Про це у середу, 16 березня, на зустрічі міністрів оборони країн НАТО заявив британський міністр оборони Бен Воллес, повідомляє BBC.

Раніше Бен Волес повідомляв, що Велика Британія розглядає можливість постачання ракет Starstreak Україні, а 16 березня зазначив, що країна вже їх постачає.

Він не уточнив, про яку кількість ракет йдеться та як українські війська будуть вчитися ними користуватися. Однак, за його словами, раніше Велика Британія вже надала Україні 4000 одиниць протитанкової зброї.

Starstreak – британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків, що низько летять. Starstreak вважається найшвидшою в світі ракетою класу «земля-повітря» малої дальності. ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км.