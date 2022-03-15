До санкційного списку потрапили олігархи Міхаіл Фрідман та Пьотр Авен

Велика Британія запровадила з 15 березня санкції проти більше 370 громадян Росії та Білорусі – олігархів, політичних союзників президента Росії Владіміра Путіна та пропагандистів, а також членів їхній сімей. Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду Британії.

Британські активи осіб, які потрапили під санкції, заморозять, їм заборонять в’їзд до країни, а британські громадяни та компанії не зможуть вести з ними бізнес. За приблизною оцінкою уряду, олігархи, на яких накладені санкції, володіють активами загальною вартістю понад 100 мільярдів фунтів стерлінгів.

До санкційного списку, зокрема, потрапили засновник «Альфа-банку» Міхаіл Фрідман, його бізнес-партнери Гєрман Хан та Пьотр Авен, мажоритарний акціонер металургійної компанії «Северсталь» Алєксєй Мордашов, власник групи компаній «Ренова» Віктор Вєксєльбєрг, глава правління аеропорта «Шереметьєво» Алєксандр Пономарєнко, засновник EuroChem Group Андрєй Мєльнічєнко.

Крім того, санкції наклали на прем’єр-міністра РФ Міхаіла Мішустіна, міністра оборони Сєргєя Шойгу, екс-президент Росії Дмітрія Мєдвєдєва, прес-секретаря Владіміра Путіна Дмітрія Пєскова, а також речницю МЗС Марію Захарову. Загалом до санкційного списку Великої Британії тепер входять понад 1000 фізичних і юридичних осіб з Росії.

Міністерка МЗС Великої Британії Елізабет Трасс зазначила, що уряд продовжить тиск на російську економіку в найближчі дні та повністю використає повноваження, необхідні для подолання найбільшої кризи безпеки в Європі з часів Другої світової війни.

Зазначимо, що Велика Британія активно підтримує Україну під час війни з Росією, і не лише санкціями. Зокрема, британський уряд заохочує британців приймати українських біженців щомісячними виплатами. Крім того, Британія виділила Україні вже 400 млн фунтів стерлінгів фінансової допомоги.