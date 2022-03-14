Австралія оголосила про нові санкції проти ключових російських олігархів та членів їхніх сімей через вторгнення Росії в Україну, доєднавшись, таким чином, до санкцій, які раніше проти Росії ввели США та Велика британія.

Як повідомило в понеділок, 14 березня, міністерство закордонних справ Австралії, під санкції потрапили 33 особи. Серед них:

власник футбольного клубу «Челсі» (Лондон) Раман Абрамовіч;

генеральний директор «Газпрому» Алєксєй Міллєр;

голова правління банку «Россия» Дмітрій Лєбєдєв;

керівник «Ростеху» Сєрґєй чємєзов;

генеральний директор «Транснєфті» Нікалай Токарєв;

голова правління «Внєшекономбанку» Іґарь Шувалов;

гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв.

«Оголошені сьогодні санкції посилюють прихильність Австралії до санкцій щодо тих людей, які накопичили величезні особисті статки і мають економічне та стратегічне значення для Росії, в тому числі внаслідок їхніх зв'язків із президентом Росії Владіміром Путіним», – йдеться у повідомленні МЗС Австралії і зазначається, що Австралія продовжує підтримувати територіальну цілісність України.

Водночас про те, з якими заборонами зіткнуться підсанкційні, МЗС Австралії не повідомило.

Раніше Австралія оголосила про введення санкцій щодо осіб в Росії, які розповсюджують пропаганду та дезінформацію. Крім того, 28 лютого прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив про ухвалення рішення про санкції проти президента Росії Владіміра Путіна та інших представників керівництва країни-агресора за вторгнення Росії в Україну. Загалом австралія вже наклала понад 460 санкцій проти росіян-фізичних осіб і проти російських компаній.