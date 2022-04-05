Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вступити в НАТО всупереч умовам Росії

Україна готова вступити в НАТО, однак такої пропозиції від альянсу не буде. Тому Україна будує свої гарантії безпеки, щоби захистити життя людей. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з українськими журналістами 5 квітня.

«Щодо вступу в НАТО – ми готові завтра вступити, навіть якщо всупереч умовам Росії. Я про це говорив генсеку НАТО і лідерам держав, від яких залежить вступ України в НАТО. Ми вже віддали багато життів, щоб боятись казати те, що ми думаємо. Якщо завтра нам серйозно запропонують вступити в НАТО – будемо вступати. Але цього не буде, на жаль. І не сталося, на жаль. Тому ми будемо будувати ті гарантії безпеки, які можуть захистити наше життя», – сказав Володимир Зеленський.

Тому, зазначив президент, Україна запропонувала свої гарантії безпеки, хоча розуміє, що, попри всі угоди, воєнна агресія з боку Росії може повторитися за деякий час.

«Навіть якщо ми підпишемо найпотужнішу угоду, ми розуміємо, що через два роки Росія може повернутися. Ми це розуміємо, і якщо ми з вами приймаємо це, то відповідно діємо», – додав Володимир Зеленський.