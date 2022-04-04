Руйнування житлового сектору Бордянки на Київщині внаслідок обстрілів з боку російських військ

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова стверджує, що найбільше жертв масового вбивства цивільного населення російськими військовими в Київській області – у селищі Бородянка. Про це вона заявила у понеділок, 4 квітня у спільному ефір телеканалів.

«Насправді по людях найгірша ситуація в Бородянці, по жертвах. Я думаю, що ми будемо окремо говорити ще про Бородянку. Але не треба забувати та про інші регіони, які завдяки нашим ЗСУ звільнені», – заявила вона.

Усього воєнних злочинів на сьогодні понад 7 тис., які надійшли від громадян на портал, зазначила Венедіктова.

«Ми маємо рухатися від звичайного солдата до вищого керівництва. На сьогодні нам потрібно імплементувати Римський статут для того, щоб могли б ми рухатися по злочинах проти людяності. Але в межах Міжнародного кримінального суду ми це можемо робити вже», – зауважила генеральна прокурорка.

Нагадаємо, що 1 квітня, стало відомо, що Збройні сили України звільнили від російської окупації населені пункти Буча, Бородянка, Ворзель та Гостомель Київської області. Після втечі звідти російських окупантів, виявилось, що путінські солдати вчинили акт геноциду над місцевим населенням окупованих територій. Лише в одному місті Буча росіяни закатували щонайменше 280 мирних мешканців. Проте вже зараз відомо, що кількість жертв значно більша.