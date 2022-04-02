Після звільнення Київщини від окупантів були знайдені тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її сім'ї, яких росіяни викрали 23 березня. Про це повідомив селищний голова Макарова Вадим Токар.

«Сумна новина. Знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенка і сина Олександра Сухенка, які були взяті в полон орками 10 днів тому. До сьогодні їх доля була невідома. Царство небесне… співчуття рідним і близьким…», – йдеться в повідомленні.

Невістка загиблої розповіла, що 23 березня російські окупанти «забрали на допит» Ольгу Сухенко та її чоловіка, пообіцявши «повернути їх живими». Вже наступного дня росіяни забрали і їх сина.

Після звільнення села, 3 квітня, усіх трьох полонених було знайдено мертвими.

За даними ZN.ua, загиблих було знайдено у братській могилі в каналізації. Повідомляється, що всі троє зазнали тортур, перш ніж були страчені російськими солдатами.