Росія почала приховану мобілізацію резервістів

В Росії почалася прихована мобілізація резервістів, під час якої готуються залучити до армії 60 тис. осіб. Мотивують росіян до мобілізації матеріальним заохоченням, зокрема, за рахунок мародерства.

Як повідомив вранці понеділка, 4 квітня, Генштаб ЗСУ, в РФ розпочали заходи прихованої мобілізації резервістів з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу. Під час здійснення відбору кандидатів перевага надається особам, що вже мають бойовий досвід. Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад. Також визначені основні регіони для проведення мобілізації – Краснодарський край, Пермський край, республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія.

«Основним мотиваційним чинником для резервістів залишається матеріальне заохочення. Крім того, серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих «трофеїв», тобто грабежу і мародерства», – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Під час мобілізації командування збройних сил РФ розраховує залучити приблизно 60 тис. осіб.

Укомплектування озброєнням та військовою технікою до штатів воєнного часу відбуватиметься за рахунок зняття зі зберігання застарілої техніки. Деякі зразки зберігаються на базах та складах понад 30 років.