Відсторонені від посад та заарештовані російські генерали Міхаіл Зусько (зліва) та Владіслав Єршов

Через військові невдачі у війні проти України військово-політичне керівництво Росії відсторонило від посад низку генералів, окремі були арештовані. Ще низка були ліквідовані під час боїв або важкопоранені.

За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку збройної агресії проти України РФ втратила кількох військових лідерів серед старших офіцерів.

Зокрема, відсторонено від посад:

командувача 1-ї танкової армії генерал-лейтенанта Сергєя Киселя,

командувача 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Владіслава Єршова (відсторонено від посади та заарештовано),

командувача 58-ї ВСВ армії генерал-лейтенанта Міхаіла Зуська (відсторонено від посади та заарештовано).

Окрім того, під час війни в Україні важкопоранені:

начальник штабу – заступник командувача 35-ї загальновійськової армії генерал-майор Сєргєй Нирков,

начальник штабу – заступник командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-майор Андрєй Серицький.

Були ліквідовані:

командувач 41-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Андрєй Суховецький,

командувач 49-ї загальновійськової генерал-лейтенант Яков Рєзанцев.

За час повномасштабної війни Росії в Україні українські військові ліквідували понад 17 тис. особового складу росіян. У списку знищених – щонайменше сім російських генералів.