Російський полковник Дєніс Курило, який втік з поля бою, згодом таки був ліквідований українськими військовими

У боях під Харковом українські бійці ліквідували російського полковника та командира 200-ї окремої мотострілецької бригади Дєніса Курило. Про успіхи ЗСУ повідомило управління стратегічних комунікацій у вівторок, 29 березня.

200-та окрема мотострілецька бригада РФ вважалася однією з найелітніших бойових частин російської армії і була оснащена найсучаснішим озброєнням. Але під час війни в Україні саме ця бригада зазнала найбільших втрат.

«Було знищено дві батальйонні тактичні групи 200 омсбр. Загальні втрати особового складу бригади перевищили 1500 військовослужбовців», – йдеться у повідомленні управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Нагадаємо, 1 березня, журналіст Юрій Бутусов опублікував відео, у якому показав розгромлену техніку російських військових з 200-ї бригади. Тоді Бутусов розповів, що українці джавелінами знищили російську САУ 2С3 «Акація» разом з екіпажем. За його словами, командир бригади Дєніс Курило тоді втік з поля бою і залишив своїх бійців напризволяще.

Нагадаємо, українські бійці вже ліквідували 7 російських генералів: