ЗСУ ліквідували командира елітної мотострілецької бригади РФ
Полковник Дєніс Курило втік, залишивши своїх бійців, але наші військові його знайшли
У боях під Харковом українські бійці ліквідували російського полковника та командира 200-ї окремої мотострілецької бригади Дєніса Курило. Про успіхи ЗСУ повідомило управління стратегічних комунікацій у вівторок, 29 березня.
200-та окрема мотострілецька бригада РФ вважалася однією з найелітніших бойових частин російської армії і була оснащена найсучаснішим озброєнням. Але під час війни в Україні саме ця бригада зазнала найбільших втрат.
«Було знищено дві батальйонні тактичні групи 200 омсбр. Загальні втрати особового складу бригади перевищили 1500 військовослужбовців», – йдеться у повідомленні управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Нагадаємо, 1 березня, журналіст Юрій Бутусов опублікував відео, у якому показав розгромлену техніку російських військових з 200-ї бригади. Тоді Бутусов розповів, що українці джавелінами знищили російську САУ 2С3 «Акація» разом з екіпажем. За його словами, командир бригади Дєніс Курило тоді втік з поля бою і залишив своїх бійців напризволяще.
Нагадаємо, українські бійці вже ліквідували 7 російських генералів:
- генерал-майора ВДВ Росії Андрєя Суховєцкого, заступника командувача 41-ї загальновійськової армії;
- генерал-майора Віталія Герасімова, першого заступника командувача 41-ї загальновійськової армії;
- генерал-майора Андрєя Колєснікова, командувача 29-ї загальновійськової армії;
- генерал-майора Олєга Мітяєва, командувача 150-ї мотострілецької дивізії;
- генерал-майора Магомеда Тушаєва, командувача 141-го моторизованого полку Нацгвардії РФ;
- генерал-лейтенанта Якова Рєзанцева, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ;
- генерал-лейтенанта Андрєя Мордвічєва, командувача 8-ї загальновійськової армії.