Ліквідовані в Україні окупанти Алєксандр Окружнов та Алєг Лісовський

Список ліквідованих українськими військовими російських окупантів поповнився новими прізвищами. У списку ліквідованих підполковник ВДВ Алєксандр Окружнов та майор Алєг Лісовський. Про їхню загибель повідомили російські ЗМІ.

Так українці ліквідували підполковника ВДВ, артилериста Алєксандра Окружнова.

На днях в Алейську попрощалися із 45-річним майором Алєгом Лісовським. Він був начальником штабу – заступником командира реактивного артилерійського дивізіону 35 гвардійської окремої мотострілецької бригади (на БМП) 41 загальновійськової армії Центрального військового округу.

Також росЗМІ повідомили про загибель командира взводу морської піхоти, старшого лейтенанта Бехмана Вердіханова із Дагестану. Про обставини та точне місце їх ліквідації не повідомляється.

За час повномасштабної війни Росії в Україні українські військові ліквідували понад 16 тис. особового складу росіян. У списку знищених – щонайменше сім російських генералів.