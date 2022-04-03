Армія РФ має проблеми з особовим складом, який не хоче воювати

Морально-психологічний стан російських військ, які воюють в Україні, дуже низький. Командири РФ різних рівнів відмовляються воювати, солдати масово пишуть рапорти на звільнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«За наявною інформацією, морально-психологічний стан особового складу противника та рівень мотивації залишається на вкрай низькому рівні. Командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі в бойових діях. Крім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення», – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ вранці неділі, 3 квітня.

Окрім того, за даними Генштабу ЗСУ, особовий склад двох батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу, відмовився брати участь у бойових діях на території України. Сплановано їх повернення до пунктів постійної дислокації.

Для поповнення втрат особового складу російське керівництво здійснює агітацію цивільного населення щодо вступу до лав збройних сил. Такі заходи проводять як на території російської федерації, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та автономної республіки Крим.

У Генштабі ЗСУ також повідомляють про систематичні випадки порушення росіянами вимог міжнародного гуманітарного права щодо ведення війни. Російські окупанти продовжують розміщувати озброєння та військову техніку біля житлових масивів населених пунктів, проводять фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях, здійснюють насильство стосовно місцевих жителів, займаються мародерством та пограбуваннями.