Російська армія перекинула всі штурмовики Су-25 із білоруських аеродромів на територію Воронезької області. Про це повідомляє Defense Express.​

Журналісти вказують, що щонайменше 30 штурмовиків Су-25 перекинули у Воронезьку область. На території Білорусі з десятків одиниць фронтової авіації залишилися одиниці.

За даними видання, ту авіацію, що залишилася, залучають до виконання оперативно-тактичних завдань.

На аеродромах Лунинець, Великий Боков (Мозирський район), Ліда та в аеропорту в Гомелі ворожих літаків та іншої бойової техніки не було помічено.

У Барановичах виявлено 2 транспортних Іл-76 і до 10 винищувачів, у Мачулищах також помітили 2 транспортних Іл-76, а в Зябрівці (Гомельський район) на аеродромі наявна техніка російської армії.

Напередодні Росія почала погрожувати нарощуванням масштабів ракетних ударів по Києву у відповідь на «атаки та диверсії» на території РФ.

При цьому, як свідчать перехоплення телефонних розмов окупантів, Росія сама обстрілює свої території. Про плани подібних провокацій українська розвідка попереджала ще кілька тижнів тому.