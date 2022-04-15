Протягом кількох наступних днів є суттєва небезпека ракетних ударів, тому громадянам рекомендовано використовувати укриття в разі повітряної тривоги і не ставитися до попереджень легковажно. Про це пише УП, посилаючись на джерела в розвідці та правоохоронних органах.

Зазначається, що Росія, на тлі провалу своєї операції із захоплення України, може вдатися до спроб атакувати великі українські міста з повітря.

Найбільша загроза ракетних атак – до 18 квітня включно. Розвідники після отримання даних про бажання ворога реалізувати такий план нагадують – у разі повітряної тривоги потрібно переміститися в укриття.

Напередодні Росія почала погрожувати нарощуванням масштабів ракетних ударів по Києву у відповідь на «атаки та диверсії» на території РФ.

При цьому, як свідчать перехоплення телефонних розмов окупантів, Росія сама обстрілює свої території. Про плани подібних провокацій українська розвідка попереджала ще кілька тижнів тому.