У Білорусі продовжують стягувати ракетні комплекси «Іскандер» до кордону з Україною

Росія продовжує використовувати територію Білорусі для завдання ракетних ударів по Україні. Так, противник стягнув пускові ракетні установки «Іскандер» до кордону Білорусі і може використати їх для обстрілу західної частини України. Про це у четвер, 26 травня, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

За словами Громова, і Генштабі не виключають, що з території Білорусі завдаватимуть удари по об’єктах на заході України.

«Здійснено переміщення пускових установок оперативно-тактичних крилатих ракет «Іскандер» до району Лунінець Брестської області. Не виключається їх залучення до ураження військових об’єктів та інфраструктури в західному регіоні нашої країни», – повідомив Олексій Громов.

Він також заявив, що з 19 до 26 травня ворог завдав 63 ракетних удари і 41 авіаційний удар по об’єктах в різних містах України.

Раніше Генштаб повідомляв, що у кінці травня на полігонах у Брестській, Вітебській, Гродненській, Мінській та Могильовській областях заплановано проведення навчань збройних сил Білорусі.