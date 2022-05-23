Білоруські збройні сили посилено ведуть розвідку і розгортають додаткові підрозділи у прикордонних з Україною районах, свідчить ранкове зведення Генштабу, опубліковане в понеділок, 23 травня.

«На Волинському та Поліському напрямках збройні сили Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території Республіки Білорусь залишилась», – повідомили в Генштабі.

Щодо ситуації на інших напрямках, то на Слобожанському напрямку ворог силами підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу та балтійського флоту веде бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів на Харківському напрямку. Посилюючи поліцейсько-адміністративний режим, підрозділи противника встановлюють блокпости і фортифікаційні споруди на під’їзних шляхах та безпосередньо поряд з населеними пунктами Великий Бурлук, Капітолівка, Михайлівка, Левківка, Забавне та Куп’янськ.

Також росіяни готуються відновити наступ на Слов’янському напрямку. Зокрема, вони спробували наступати в районі населеного пункту Довгеньке, однак українські воїни наступ відбили, а росіяни зазнали втрат.

На Донецькому напрямку росіяни не припиняють спроб прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Також вони продовжують намагання із захоплення Сєвєродонецька, але успіху не мають.

«На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах, обстрілює позиції Сил оборони. Завдавав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське. На решті напрямків ворог активних бойових дій не проводив», – додали в Генштабі.

Також там уточнили, що через втрати росіяни змушені знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну. Крім того, для поповнення втрат озброєння та військової техніки використовується техніка, що була уражена та відновлена на ремонтно-відновлювальних підприємствах.