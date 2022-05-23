Росіяни в неділю, 22 травня, вдруге за тиждень завдали ракетного удару по Малину Житомирської області, внаслідок чого загинув залізничник, повідомив міський голова Олександр Ситайло.

«Російською Федерацією вкотре було завдано ракетного удару по нашому місту. Пошкоджено об'єкт інфраструктури “Укрзалізниці”, близько 150 житлових будинків, один багатоквартирний, низка магазинів та кафе, деякі промислові підприємства. На жаль, ми маємо одного загиблого – працівник “Укрзалізниці”... Також є четверо поранених – троє працівників “Укрзалізниці” та один житель Малина», – сказав мер.

За словами Ситайла, всіх поранених госпіталізовано – вони отримують необхідну медичну допомогу. На місці працювали рятувальники та медики, а також слідчі оперативних груп. Пожежі, які виникли після ракетного удару, рятувальники ліквідували близько 19:00.

Перед цим Росія завдала ракетний удар по Малину 20 травня.